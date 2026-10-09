Сегодня, 9 октября, прошли шесть матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 9 октября 2026 года:

«Тайфун» – «Красная Армия» — 1:3;

«Динамо-Шинник» – «Алмаз» — 2:3;

«Реактор» – «Снежные Барсы» — 2:7;

МХК «Спартак MAX» – «Красная Машина Атлант» — 1:2;

«Спутник» – «Локо-76» — 2:10;

Академия Михайлова – «СКА-1946» — 7:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 16 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие 15 очков после 10 матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.