Защитник Мэтт Дамба завершил игровую карьеру в 32 года

Защитник Мэтт Дамба завершил карьеру игрока в возрасте 32 лет, сообщает Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги в социальной сети Х.

Дамба выступал в НХЛ за такие клубы, как «Миннесота Уайлд», «Аризона Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Даллас Старз» и «Питтсбург Пингвинз». Всего на его счету 748 матчей в регулярных чемпионатах, 85 заброшенных шайб и 176 результативных передач при показателе полезности «+1». В плей-офф он провёл 54 игры, в которых набрал 15 (5+10) очков.

Мэтт был выбран «Миннесотой» в первом раунде под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2012 года. Именно за «Уайлд» игрок обороны сыграл больше всего матчей. Он провёл в составе команды 10 сезонов.