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Трамп признал заслуги Овечкина во время разговора с Путиным о спорте

Трамп признал заслуги Овечкина во время разговора с Путиным о спорте
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Помощник главы России Юрий Ушаков поделился подробностями разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным относительно заслуг звёздного российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Стоит отметить и такую деталь беседы, когда американский президент разговаривая о спорте, признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем», — приводит слова Ушакова ТАСС.

Ранее 41-летний форвард объявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Нападающий проводит свой 22-й сезон в карьере в НХЛ.

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