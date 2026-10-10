Овечкин на старте сезона повторил собственный антирекорд по продолжительности сухой серии

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в четвёртый раз в карьере не смог отличиться в первых четырёх матчах сезона НХЛ.

В четырёх играх текущего сезона на счету 41‑летнего форварда одна результативная передача. В сезонах-2012/2013, 2023/2024, 2025/2026 Овечкин прерывал серию в пятых матчах.

Ранее 41-летний форвард объявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Нападающий проводит свой 22-й сезон в карьере в НХЛ.