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Овечкин на старте сезона повторил собственный антирекорд по продолжительности сухой серии

Овечкин на старте сезона повторил собственный антирекорд по продолжительности сухой серии
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в четвёртый раз в карьере не смог отличиться в первых четырёх матчах сезона НХЛ.

В четырёх играх текущего сезона на счету 41‑летнего форварда одна результативная передача. В сезонах-2012/2013, 2023/2024, 2025/2026 Овечкин прерывал серию в пятых матчах.

Ранее 41-летний форвард объявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Нападающий проводит свой 22-й сезон в карьере в НХЛ.

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