Результаты матчей НХЛ на 10 октября 2026 года

В ночь на 10 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 10 октября 2026 года:

«Детройт Ред Уингз» – «Сиэтл Кракен» — 3:6;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 Б;

«Виннипег Джетс» – «Анахайм Дакс» — 1:5.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.