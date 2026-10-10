Расписание матчей ВХЛ на 10 октября 2026 года

Сегодня, 10 октября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 10 октября 2026 года (время московское):

09:00. ХК «Норильск» – «Торос»;

12:00. ЦСК ВВС – «Динамо» СПб;

13:00. «Барс» – «Химик»;

13:00. АКМ – «Южный Урал»;

17:00. «Нефтяник» – «Звезда»;

17:00. «Рязань-ВДВ» – «Магнитка».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 20 очков в 13 матчах. Второе место занимает «Буран» с 19 очками после 12 встреч. Тройку замыкает «Калуга» (18 очков в 12 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.