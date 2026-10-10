Сидни Кросби высоко оценил игру российского вратаря «Питтсбурга» Сергея Мурашова

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высоко оценил игру российского вратаря «пингвинов» Сергея Мурашова во встрече с «Колумбус Блю Джекетс».

«Он был великолепен. Был очень хладнокровен и сделал для нас несколько важных сейвов. У соперника были затяжные смены, когда они контролировали ход игры. Мне показалось, что он позволил нам немного собраться», — приводит слова Кросби журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.

В ночь с 9 на 10 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги между командами «Колумбус Блю Джекетс» и «Питтсбург Пингвинз», который проходил на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США). Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев в серии буллитов.