«Трактор» — «Сибирь»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 10 октября, в Челябинске пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и новосибирской «Сибирью». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Трактор» с 10 очками после 12 проведённых матчей располагается на 10-й строчке в турнирной табл