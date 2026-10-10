«Трактор» — «Сибирь»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 октября, в Челябинске пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и новосибирской «Сибирью». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2026, суббота. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» с 10 очками после 12 проведённых матчей располагается на 10-й строчке в турнирной табл