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Трактор — Сибирь: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 14:00 мск

«Трактор» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 10 октября, в Челябинске пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и новосибирской «Сибирью». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» с 10 очками после 12 проведённых матчей располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» занимает 11-е мест