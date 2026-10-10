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Трактор — Сибирь: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Трактор» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 10 октября, в Челябинске проходит матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и новосибирской «Сибирью». Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и началась в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Неколенко (Диц, Попов) – 14:55 (5x5)     0:2 Неколенко (Диц, Яремчук) – 22:45 (5x5)     1:2 Дронов (Сошников, Низамеев) – 41:59 (5x4)    

«Трактор» с 10 очками после 12 проведённых матчей располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» занимает 11-е место в таблице Востока с д