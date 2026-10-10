«Трактор» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 10 октября, в Челябинске проходит матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и новосибирской «Сибирью». Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и началась в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Трактор» с 10 очками после 12 проведённых матчей располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» занимает 11-е место в таблице Востока с д