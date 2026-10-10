«Барыс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 10 октября, в Астане, Казахстан, пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и омским «Авангардом». Встреча пройдёт на стадионе «Барыс-Арена» и начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2026, суббота. 14:30 МСК Барыс Астана Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барыс» с 14 очками после 12 проведённых матчей располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» занимает восьмое место в таблице Востока с 12 очками после 12 игр.