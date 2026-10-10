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Барыс — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 14:30 мск

«Барыс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 10 октября, в Астане, Казахстан, пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и омским «Авангардом». Встреча пройдёт на стадионе «Барыс-Арена» и начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барыс» с 14 очками после 12 проведённых матчей располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» занимает восьмое место в таблице Востока с 12 очками после 12 игр.