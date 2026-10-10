Расписание матчей НХЛ в ночь с 10 на 11 октября 2026 года

В ночь на 11 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь с 10 на 11 октября 2026 года (время московское):

20:00. «Бостон Брюинз» – «Филадельфия Флайерз»;

22:30. «Нью-Джерси Дэвилз» – «Ванкувер Кэнакс»;

23:00. «Сан-Хосе Шаркс» – «Эдмонтон Ойлерз»;

01:00. «Флорида Пантерз» – «Миннесота Уайлд»;

02:00. «Колорадо Эвеланш» – «Торонто Мэйпл Лифс»;

02:00. «Оттава Сенаторз» – «Нэшвилл Предаторз»;

02:00. «Монреаль Канадиенс» – «Детройт Ред Уингз»;

02:00. «Баффало Сэй