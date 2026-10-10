Бенуа Гру: я вижу себя тренером, который снова работает в КХЛ

Бывший главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал информацию о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу.

«Я просто сказал, что в этом году оставляю для себя разные варианты. Я жду подходящей возможности. Россия — великая хоккейная страна, и я вижу себя тренером, который снова работает в КХЛ», — приводит слова Гру Odds.

С мая 2024 года по ноябрь 2025 года канадский специалист возглавлял «Трактор», с которым дошёл до финала Кубка Гагарина. В решающей серии челябинский клуб уступил ярославскому «Локомотиву» — 1-4. С января по апрель текущего года Гру работал в швейцарском «Цуге».