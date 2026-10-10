Алексей Дементьев оценил игру «Металлурга» после отстранения Андрея Разина

Агент Алексей Дементьев оценил игру «Металлурга» в последних двух матчах после того, как магнитогорский клуб отстранил Андрея Разина.

«Конечно, победы «Металлурга» в последних двух матчах не могут не радовать, причём это достаточно зрелищная и интересная игра. Если с «Адмиралом» в первом периоде команда ещё тушевалась, то потом она взяла всё в свои руки и довела матч до победного конца со счётом 3:0.

Разорвали «Салават Юлаев», что, в принципе, было удивительно. Второй период, наверное, был самым весёлым: шайбы забивались туда-сюда. Но я бы всё-таки рассматривал ситуацию в более длительном промежутке времени и ни в коем случае не ориентировался на результат текущего момента.

Дай бог, чтобы команда играла дальше так же результативно и продуктивно, чтобы всё сложилось позитивно и она продолжала выигрывать. Но это большое испытание, потому что планирование сезона — очень важная вещь, и именно оно приводит к тем целям и достижениям, которые команда может получить. Поэтому радуемся сейчас и ждём, как будет дальше», — цитирует Дементьева «Сила спорта».