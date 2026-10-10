«Восстанавливаю нервные клетки!» Андрей Разин опубликовал новый пост в соцсети

Тренер Андрей Разин, отстранённый от работы в магнитогорском «Металлурге», опубликовал новый пост в соцсети, где рассказал, что работает над здоровьем. 52-летний специалист опубликовал в соцсети фото из бассейна, где он позирует с голым торсом в плавательной шапочке и очках.

«Доброе утро! Работаю над здоровьем, восстанавливаю нервные клетки!» – написал Разин.

Фото: Страница Андрея Разина в социальной сети

Разин возглавил «Металлург» в апреле 2023 года. В дебютном сезоне он привёл команду к победе в Кубке Гагарина.

Напомним, «Металлург» в текущем сезоне КХЛ сыграл 15 матчей, в которых набрал 23 очка. Уральский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.