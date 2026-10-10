«В современном хоккее роль игроков становится решающей». Рябыкин — об отстранении Разина

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об отстранении главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

— Смотрю на ситуацию с позиции тренера, у нас своя, тренерская, солидарность. При этом надо признать, что с наших игровых с Разиным времён многое изменилось. В современном хоккее – как это ни воспринимай – роль игроков становится решающей. Роль тренеров, наоборот, в чём-то становится технической.

И это происходит по обе стороны океана. Возьмите НХЛ и ситуацию с Майком Бэбкоком, которого в «Эдмонтон», по сути, завёл лидер команды Макдэвид. Таковы реалии современного хоккея.

— В двух матчах без Разина «Металлург» одержал две победы. Сюрприз?

— После перемен обычно идёт эмоциональный импульс. Плюс у «Магнитки» по составу одна из самых ровных и плотных команд в КХЛ, укомплектованы четыре-пять звеньев, отличная подпитка со стороны своей школы. Голы способно забивать каждое звено – отсюда 10:1 в двух последних матчах.

В любом случае оценку всех перестановок даст не регулярный чемпионат, а плей-офф. Последние два кубковых сезона у «Магнитки» не сложились, посмотрим, что произойдёт на этот раз, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.