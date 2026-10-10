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Юров может быть частью сделки по переходу Ларкина из «Детройта» в «Миннесоту» — Фридман

Юров может быть частью сделки по переходу Ларкина из «Детройта» в «Миннесоту» — Фридман
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Журналист Эллиотт Фридман высказался о возможном переходе нападающего «Детройт Ред Уингз» Дилана Ларкина в «Миннесоту Уайлд».

«Если бы у «Миннесоты» было 100% того, что нужно «Детройту», или если бы «Миннесота» предоставила 100% того, что нужно «Детройту», сделка бы уже состоялась. Считаю, что в центре сделки — пара молодых игроков из «Миннесоты». Один из них — Юров, другой — Страмел, и я не сомневаюсь, что «Ред Уингз» следят за этими игроками, чтобы понять, насколько они готовы к переходу. Насколько они могут усилить команду уже сейчас.

Если бы я работал на «Детройт», то позаботился бы о том, чтобы важные люди из «Ред Уингз» присутствовали на каждом их матче. Потому что если вы заключаете эту сделку, то должны быть уверены в успехе», — заявил Фридман в эфире NHL Network.

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