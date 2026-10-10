«Результаты удручающие. Но равнодушия в команде нет». Пыленков — о происходящем с «Динамо»

Защитник «Динамо» Даниил Пыленков высказался о шестиматчевой серии поражений московского клуба.

— Тяжёлая ситуация, конечно. Что пошло не так буквально с первой смены сегодняшнего матча? С какими мыслями вы выходите на игру, когда ничего не получается в последнее время?

— Сложно говорить… Подвела дисциплина, да, в том числе мои удаления — два моих удаления повлияли на игру. Плюс первый гол сыграл важную роль. В целом подводит дисциплина и реализация моментов у нас. Но в команде нет равнодушных ребят: мы все прекрасно понимаем, что болельщики негодуют, — это слышим и понимаем. Мы пытаемся всё исправить, но пока у нас это не получается. Ещё раз повторюсь: равнодушия в команде нет, будем стараться исправлять ситуацию в ближайшем матче.

— Эти три удаления за нарушение численного состава, по одному в каждом периоде, — от большого желания переломить ситуацию или от растерянности, что вы не понимаете, кто кого меняет, какая-то суматоха? Как изнутри это виделось?

— Не знаю, честно говоря, что ответить. Все хотят победить, у всех есть желание, у всех горят глаза. Не знаю, с чем связано, — подвела дисциплина, ещё раз повторюсь.

— За счёт чего сейчас выходить из этого кризиса? Насколько рабочая атмосфера в коллективе? Как избежать депрессии и окончательно не потерять раздевалку?

— Все прекрасно понимают: сезон только начался, результаты удручающие, но надо выходить из этого одним коллективом, одним целым и пытаться исправить ситуацию как можно скорее, — сказал Пыленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.