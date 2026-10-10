Нападающий СКА Захар Бардаков перенёс операцию

Форвард СКА Захар Бардаков перенёс операцию. 25-летний хоккеист опубликовал фотографию на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Бардакова в соцсети

Бардаков получил травму в первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой» (4:3 ОТ).

Ранее Бардаков подписал со СКА однолетний контракт. В прошлом сезоне он набрал 10 (1+9) очков в 60 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, выступая за «Колорадо Эвеланш».

СКА с 16 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что Бардаков выбыл на пять‑шесть месяцев.