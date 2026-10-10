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Обладатель Кубка Гагарина Павел Акользин пополнил состав «Сочи»

Обладатель Кубка Гагарина Павел Акользин пополнил состав «Сочи»
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«Сочи» заключил контракт сроком на один сезон с Павлом Акользиным. Об этом сообщает пресс-служба южан.

Прошедший сезон нападающий провёл в составе «Шанхайских Драконов». В 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ форвард набрал 9 (4+5) очков.

За карьеру в КХЛ Акользин сыграл 553 матча и заработал 129 (74+55) результативных баллов. Павел выступал за «Металлург», СКА, «Шанхайских Драконов», «Барыс» и «Спартак». В составе «Металлурга» Акользин стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024.

«Сочи» занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции.

Ранее нападающий «Сочи» Никита Гусев высказался о своём первом матче за новый клуб.

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