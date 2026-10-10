«Молодцы, что не сломались, перевернули игру». Горбенко — о поражении «Лады» от «Адмирала»

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Игорь Горбенко высказался о гостевом поражении от «Адмирала» (3:4 ОТ).

«Я сказал ребятам, что они молодцы. Тяжёлое для нас начало, быстро пропущенные два гола. Молодцы, что не сломались, перевернули игру. Третий период надо было просто доиграть терпеливо, без удалений. Удаления нас подкашивают, пропускаем. И, конечно, быстрый гол в овертайме. На потерю спонсора мы повлиять не можем. Спонсоров и родителей не выбирают. Мы работаем, команда не должна на это обращать внимание, все профессионалы. Пришли люди смотреть на хоккей, наша зада