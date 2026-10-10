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Главный тренер «Адмирала» Браташ оценил победный матч с «Ладой»

Главный тренер «Адмирала» Браташ оценил победный матч с «Ладой»
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победу во встрече с «Ладой» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Муранов (Усманов) – 01:38 (5x5)     2:0 Моисеев (Мухтаров) – 13:02 (5x5)     2:1 Сомерби (Сетдиков) – 26:45 (5x5)     2:2 Чивилёв (Кугрышев, Макаров) – 42:23 (5x4)     2:3 Макаров (Чивилёв, Кугрышев) – 44:45 (5x4)     3:3 Олсон – 56:21 (5x4)     4:3 Завгородний (Морозов, Олсон) – 61:15 (3x3)    

«Для нас самое главное в сегодняшнем матче — результат и два очка, которые мы завоевали. Всё остальное требует обсуждения и работы. Низкую бросковую активность я связываю с акклиматизацией.

По тренерскому запросу я не был уверен, взял его по «указанию сверху». Но сейчас, если честно, просматривал — есть нюансы по этому эпизоду. Потому что наш специалист, отвечающий за запросы, как мне сказали, смотрел техническую камеру над воротами. И там есть что посмотреть. Думаю что те, кто принимал