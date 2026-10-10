Главный тренер «Адмирала» Браташ оценил победный матч с «Ладой»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победу во встрече с «Ладой» (4:3 ОТ).

«Для нас самое главное в сегодняшнем матче — результат и два очка, которые мы завоевали. Всё остальное требует обсуждения и работы. Низкую бросковую активность я связываю с акклиматизацией.

По тренерскому запросу я не был уверен, взял его по «указанию сверху». Но сейчас, если честно, просматривал — есть нюансы по этому эпизоду. Потому что наш специалист, отвечающий за запросы, как мне сказали, смотрел техническую камеру над воротами. И там есть что посмотреть. Думаю что те, кто принимал