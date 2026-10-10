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Тольяттинская «Лада» лишилась одного из учредителей

Тольяттинская «Лада» лишилась одного из учредителей
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Группа компаний «Полипласт» вышла из состава учредителей «Лады», сообщает пресс-служба организации. Структура была спонсором клуба с 2025 года.

«Группа компаний «Полипласт» сообщает о выходе из состава учредителей хоккейного клуба «Лада». Мы с уважением относимся к истории клуба и высоко ценим совместную работу, проделанную с правительством Самарской области.

Отдельные слова благодарности – болельщикам за искреннюю поддержку команды. Именно эта энергия придаёт ей особую силу. Благодарим всех, кто был частью общего дела, и желаем клубу дальнейших успехов!» – говорится в заявлении.

Дополнительно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что доля «Полипласта» в составе учредителей «Лады» перейдёт правительству Самарской области.

«Лада» занимает 10-е место в таблице Запада. Тольяттинский клуб в последних матчах потерпел девять поражений подряд.

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