Николай Заварухин оценил, изменился ли стиль игры «Металлурга» после отстранения Разина

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру «Металлурга» в последних двух матчах после того, как магнитогорский клуб отстранил Андрея Разина. Уральский клуб победил «Адмирал» (3:0) и «Салават Юлаев» (7:1).

«Очевидно, что за такой короткий промежуток времени тяжело что-то поменять в плане хоккея, поэтому система игры не поменялась, оставшись такой же. Но эта сухая победа над «Адмиралом» придала команде уверенности. Там и Ткачёв забил, как и сейчас, плюс другие нападающие сыграли гораздо активнее и более раскрепощённо. Причём сыграли так, как они действовали в предыдущие годы, показывая свой класс. Ни для кого не секрет, что в «Металлурге» очень много мастеровитых игроков, каждый из которых может решить исход матча.

Что касается игры против «Салавата Юлаева», то для Уфы, конечно же, это был такой холодный душ. Игра команды была довольно-таки медленной, а Магнитогорск, наоборот, играл очень активно, быстро принимал решения и был быстрее абсолютно во всём, создавая моменты и реализуя их. И, конечно, когда после первого периода 4:0, то вернуться в игру очень сложно. У «Магнитки» все звенья сыграли очень ярко в атаке, к тому же и не уступили в борьбе. Поэтому очередная, я считаю, заслуженная победа «Металлурга», — цитирует Заварухина «Сила спорта».