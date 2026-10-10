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Игорь Ларионов рассказал, может ли Александр Овечкин перейти в СКА после ухода из НХЛ

Игорь Ларионов рассказал, может ли Александр Овечкин перейти в СКА после ухода из НХЛ
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил вероятность перехода российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в армейский клуб после ухода из НХЛ. Ранее капитан столичного клуба заявил, что сезон-2026/2027 станет для него последним в НХЛ.

«Я могу многое хотеть, но решать будет сам Овечкин. Хотел бы позвать его в СКА? Как я могу это сделать? Думаю, Саша к нам и не поедет, он динамовец, не наш человек», — приводит слова Ларионова Vprognoze.

Напомним, Александр Овечкин в четвёртый раз в карьере не смог отличиться в первых четырёх матчах сезона НХЛ. В четырёх играх текущего сезона на счету 41‑летнего форварда одна результативная передача.

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