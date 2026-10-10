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Артюхин: некоторые хоккеисты пошли на финансовые уступки, чтобы оказаться в «Шанхае»

Артюхин: некоторые хоккеисты пошли на финансовые уступки, чтобы оказаться в «Шанхае»
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Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин высказался о формировании состава китайского клуба.

«Очень много ребят, которых я хотел, не доехали в связи с разными ситуациями. Но это ни в коем случае не отговорка. В то же время получилось сделать боевую команду. Все, кто у нас есть, эти ребята не просто так здесь. Они выбраны по определённым моментам. Мы во всех уверены. Рады всем, кто откликнулся. Многие ребята пошли на чуть хуже условия, пришли в нашу команду. Мы ими дорожим», — приводит слова Артюхина ТАСС.

После 11 матчей «Шанхай» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков.

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