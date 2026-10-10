«У него всё время кто-то виноват: то погода, то клюшки не те». Кожевников — о Тамбиеве

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выступил с критикой главного тренера московского «Динамо» Леонида Тамбиева.

— «Динамо» пропустило сразу три в меньшинстве от ЦСКА. Это признак того, что у команды проблемы с игрой вчетвером, или признак того, что «Динамо» вообще теряется в меньшинстве?

— Я единственное скажу: московское «Динамо» сейчас выглядит так, что стало похоже больше на «Адмирал». Всё, что я могу сказать.

— Почему?

— А потому что кто тренер? Тамбиев. Тогда о чём мы говорим?

— Какой аргумент сегодня должен убедить руководство сохранить Леонида Тамбиева?

— Я не знаю, там же руководство решает, они взрослые люди — профессионалы, как они говорят. Поэтому сами должны смотреть. Мы же не знаем, какие там позиции у Тамбиева в «Динамо». Если его взяли из СКА, даже надо понимать: что-то там такое прикрытое.

—Тамбиев не соответствует уровню «Динамо»?

— Я не знаю. Говорил-то он просто замечательно, умеет говорить, а сейчас что-то не то. У него всё время кто-то виноват: то погода, то клюшки не те. Так что ничего удивительного нет. Но «Динамо» не похоже на себя. Что было с Кудашовым и что сейчас — это земля и небо, — приводит слова Кожевникова LiveResult.