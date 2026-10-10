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Трактор — Сибирь, результат матча 10 октября 2026 года, счет 1:2, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Трактор» проиграл «Сибири» и опустился на последнее место в Восточной конференции КХЛ
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Сегодня, 10 октября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Неколенко (Диц, Попов) – 14:55 (5x5)     0:2 Неколенко (Диц, Яремчук) – 22:45 (5x5)     1:2 Дронов (Сошников, Низамеев) – 41:59 (5x4)    

На 15-й минуте нападающий «Сибири» Архип Неколенко забил первый гол. На 23-й минуте Неколенко оформил дубль. На 42-й минуте защитник Григорий Дронов отыграл одну шайбу «Трактора» и установил окончательный счёт — 2:1.