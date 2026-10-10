«Трактор» проиграл «Сибири» и опустился на последнее место в Восточной конференции КХЛ

Сегодня, 10 октября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 15-й минуте нападающий «Сибири» Архип Неколенко забил первый гол. На 23-й минуте Неколенко оформил дубль. На 42-й минуте защитник Григорий Дронов отыграл одну шайбу «Трактора» и установил окончательный счёт — 2:1.