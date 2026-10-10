«Барыс» дома одержал крупную победу над «Авангардом»

Сегодня, 10 октября, в Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Барыс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

На пятой минуте нападающий «Авангарда» Наиль Якупов забил первый гол. На девятой минуте форвард «Барыса» Тайс Томпсон сравнял счёт. На 24-й минуте нападающий Джастин Бэйли вывел астанчан вперёд. На 37-й минуте форвард Мэйсон Морелли забросил третью шайбу хозяев. На 44-й минуте Бэйли оформил дубль. На 57-й минуте Томпсон сделал дубль, заби