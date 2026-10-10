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Барыс — Авангард, результат матча 10 октября 2026 года, счет 5:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Барыс» дома одержал крупную победу над «Авангардом»
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Сегодня, 10 октября, в Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Барыс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Чистяков, Рашевский) – 04:06 (5x4)     1:1 Томпсон (Логвин, Приски) – 08:12 (5x5)     2:1 Бэйли (Данияр, Дэй) – 23:51 (5x5)     3:1 Морелли (Дэй, Симонов) – 36:02 (5x4)     4:1 Бэйли (Данияр, Пилон) – 43:19 (5x5)     5:1 Томпсон (Симонов, Морелли) – 56:44 (en)    

На пятой минуте нападающий «Авангарда» Наиль Якупов забил первый гол. На девятой минуте форвард «Барыса» Тайс Томпсон сравнял счёт. На 24-й минуте нападающий Джастин Бэйли вывел астанчан вперёд. На 37-й минуте форвард Мэйсон Морелли забросил третью шайбу хозяев. На 44-й минуте Бэйли оформил дубль. На 57-й минуте Томпсон сделал дубль, заби