Генменеджер «Шанхайских Драконов»: не боимся повторения прошлогодних результатов

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин заявил, что китайский клуб не повторит прошлогодний провал в результатах после удачного старта сезона.

«Мы не боимся повторения, потому что мы собрали команду 1 августа, она смогла пройти полноценные сборы. В прошлом году у команды не было сборов. Они первое время вышли на свежести, показали результат, а дальше попали в яму. В этом сезоне у нас такого не будет. Все ребята ответственно к этому подошли, к 1 августа все были готовы, прошли сборы. У нас такого не должно повториться», — приводит слова Артюхина ТАСС.

В сезоне-2025/2026 «Шанхайские Драконы» после 14 матчей возглавляли турнирную таблицу Западной конференции с 18 очками. Однако по итогам регулярного чемпионата команда заняла девятое место и не смогла пробиться в плей-офф.

На данный момент «Шанхайские Драконы» располагаются на четвёртой строчке Запада, набрав 17 очков после 11 игр.