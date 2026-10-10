15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Шанхайских Драконов»: не боимся повторения прошлогодних результатов

Генменеджер «Шанхайских Драконов»: не боимся повторения прошлогодних результатов
Комментарии

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин заявил, что китайский клуб не повторит прошлогодний провал в результатах после удачного старта сезона.

«Мы не боимся повторения, потому что мы собрали команду 1 августа, она смогла пройти полноценные сборы. В прошлом году у команды не было сборов. Они первое время вышли на свежести, показали результат, а дальше попали в яму. В этом сезоне у нас такого не будет. Все ребята ответственно к этому подошли, к 1 августа все были готовы, прошли сборы. У нас такого не должно повториться», — приводит слова Артюхина ТАСС.

В сезоне-2025/2026 «Шанхайские Драконы» после 14 матчей возглавляли турнирную таблицу Западной конференции с 18 очками. Однако по итогам регулярного чемпионата команда заняла девятое место и не смогла пробиться в плей-офф.

На данный момент «Шанхайские Драконы» располагаются на четвёртой строчке Запада, набрав 17 очков после 11 игр.

Материалы по теме
Артюхин: некоторые хоккеисты пошли на финансовые уступки, чтобы оказаться в «Шанхае»