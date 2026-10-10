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Главный тренер «Трактора» Гордон высказался о поражении от «Сибири»

Главный тренер «Трактора» Гордон высказался о поражении от «Сибири»
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокомментировал домашнее поражение от «Сибири» (1:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Неколенко (Диц, Попов) – 14:55 (5x5)     0:2 Неколенко (Диц, Яремчук) – 22:45 (5x5)     1:2 Дронов (Сошников, Низамеев) – 41:59 (5x4)    

«Не очень хороший первый период в нашем исполнении. Первая часть второго периода — тоже. Со второй части отрезка начали играть в свой хоккей. В третьем периоде показывали хорошую генерацию моментов в зоне атаки и провели в нападении много времени», — приводит слова Гордона пресс-служба «Трактора».

На данный момент челябинский клуб находится на последнем, 11-м месте, в турнирной таблице Восточной конференции с 10 очками после 13 матчей, а «Сибирь» располагается на 10-й строчке Востока, набрав 11 очков в 14 играх.

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