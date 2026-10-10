Главный тренер «Сибири» Люзенков оценил победу над «Трактором»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победе над «Трактором» (2:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

«Здорово сегодня отработали и в меньшинстве, и в обороне. Очень понравился первый период. Немного не хватает нам зацепиться за эту игру, чтобы играть так целиком весь матч. Но я предполагаю, что когда соперник пропускает на своей площадке много бросков в самом начале, на второй период настраивается по-другому. Приходилось ребят чуть-чуть взбадривать, но они молодцы, что сегодня не выключились и доработали до конца», — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».