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Главный тренер «Сибири» Люзенков оценил победу над «Трактором»

Главный тренер «Сибири» Люзенков оценил победу над «Трактором»
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победе над «Трактором» (2:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Неколенко (Диц, Попов) – 14:55 (5x5)     0:2 Неколенко (Диц, Яремчук) – 22:45 (5x5)     1:2 Дронов (Сошников, Низамеев) – 41:59 (5x4)    

«Здорово сегодня отработали и в меньшинстве, и в обороне. Очень понравился первый период. Немного не хватает нам зацепиться за эту игру, чтобы играть так целиком весь матч. Но я предполагаю, что когда соперник пропускает на своей площадке много бросков в самом начале, на второй период настраивается по-другому. Приходилось ребят чуть-чуть взбадривать, но они молодцы, что сегодня не выключились и доработали до конца», — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».

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