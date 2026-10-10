Мартынов — о серии поражений «Динамо»: мы все бьёмся, у нас нет равнодушных

Нападающий московского «Динамо» Игорь Мартынов прокомментировал результаты команды в последних матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027. Бело-голубые потерпели шестое поражение подряд и восьмое в девяти последних встречах.

– У нас нет таких, которые не будут биться за такой великий клуб, тренерский штаб и болельщиков. Мы все бьёмся, все переживают, у нас нет равнодушных.

– Как реагирует руководство на результаты?

– Давайте оставим это в раздевалке, – приводит слова Мартынова Metaratings.

На данный момент «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками после 15 матчей.