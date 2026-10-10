«Сами себя убили». Главный тренер «Авангарда» Буше — об 1:5 от «Барыса»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал гостевое поражение от «Барыса» (1:5) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

— Хороший старт, такой же хороший старт, как и в прошлом матче с «Нефтехимиком», забили свой гол. Первый период, я считаю, прошёл неплохо, мы перебросали соперника. Но во втором периоде сами себе, можно сказать, помешали, сами себя убили. Нужно понимать, что соперник быстрый и очень хороший в атаке. Это нужно учитывать. Мы же бросились впятером в атаку и, скажем так, не учли, не взяли во внимание атаку соперника, который очень хорош. Думаю, что ошибки в обороне и вот это отношение, недостаточно нужное