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«Сами себя убили». Главный тренер «Авангарда» Буше — об 1:5 от «Барыса»

«Сами себя убили». Главный тренер «Авангарда» Буше — об 1:5 от «Барыса»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал гостевое поражение от «Барыса» (1:5) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 1
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Чистяков, Рашевский) – 04:06 (5x4)     1:1 Томпсон (Логвин, Приски) – 08:12 (5x5)     2:1 Бэйли (Данияр, Дэй) – 23:51 (5x5)     3:1 Морелли (Дэй, Симонов) – 36:02 (5x4)     4:1 Бэйли (Данияр, Пилон) – 43:19 (5x5)     5:1 Томпсон (Симонов, Морелли) – 56:44 (en)    

— Хороший старт, такой же хороший старт, как и в прошлом матче с «Нефтехимиком», забили свой гол. Первый период, я считаю, прошёл неплохо, мы перебросали соперника. Но во втором периоде сами себе, можно сказать, помешали, сами себя убили. Нужно понимать, что соперник быстрый и очень хороший в атаке. Это нужно учитывать. Мы же бросились впятером в атаку и, скажем так, не учли, не взяли во внимание атаку соперника, который очень хорош. Думаю, что ошибки в обороне и вот это отношение, недостаточно нужное