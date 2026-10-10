Главный тренер «Барыса» Кравец высказался о победе над «Авангардом»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Авангардом» (5:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

— Тяжёлый соперник, сильная команда. Нам сегодня очень хотелось победить дома при таком большом количестве зрителей. Настраивались на игру, понимали, что делаем. С первых минут ребята сделали то, что мы попросили в раздевалке: строго, не рисковали, грамотно играли в обороне и активно — в нападении. Ну и, конечно, в очередной раз прекрасная игра вратаря, она, естественно, всегда помогает. Реализовали большинство во втором периоде, также уверенно сыграли в обороне, многие момент