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Главный тренер «Барыса» Кравец высказался о победе над «Авангардом»

Главный тренер «Барыса» Кравец высказался о победе над «Авангардом»
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Авангардом» (5:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 1
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Чистяков, Рашевский) – 04:06 (5x4)     1:1 Томпсон (Логвин, Приски) – 08:12 (5x5)     2:1 Бэйли (Данияр, Дэй) – 23:51 (5x5)     3:1 Морелли (Дэй, Симонов) – 36:02 (5x4)     4:1 Бэйли (Данияр, Пилон) – 43:19 (5x5)     5:1 Томпсон (Симонов, Морелли) – 56:44 (en)    

— Тяжёлый соперник, сильная команда. Нам сегодня очень хотелось победить дома при таком большом количестве зрителей. Настраивались на игру, понимали, что делаем. С первых минут ребята сделали то, что мы попросили в раздевалке: строго, не рисковали, грамотно играли в обороне и активно — в нападении. Ну и, конечно, в очередной раз прекрасная игра вратаря, она, естественно, всегда помогает. Реализовали большинство во втором периоде, также уверенно сыграли в обороне, многие момент