15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Северсталь, результат матча 10 октября 2026 года, счет 1:4, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Ак Барс» в Казани
Комментарии

Сегодня, 10 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Семёнов (Соколов, Терехов) – 15:26 (5x5)     1:1 Веряев (Думбадзе, Подшивалов) – 38:41 (5x5)     1:2 Подшивалов (Думбадзе, Веряев) – 40:17 (5x5)     1:3 Грегуар (Иванцов, Квочко) – 44:15 (5x4)     1:4 Иванцов (Скоренов, Калдис) – 47:59 (5x5)    

На 16-й минуте нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов забил первый гол. На 39-й минуте форвард «Северстали» Данил Веряев сравнял счёт. На 41-й минуте нападающий Иван Подшивалов вывел череповчан вперёд. На 45-й минуте защитник Томас Грегуар забросил третью шайбу гостей. На 48-й минуте форвард Илья Иванцов увеличил преимущество «Северстали» и установил окончательный счёт — 4:1.

Таким образом, череповецкий клуб одержал четвёртую победу подряд. На данный момент «Северсталь» располагается на третьей строчке Запада, набрав 18 очков в 14 играх. «Ак Барс» находится на шестом месте в турнирной та