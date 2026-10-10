«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Ак Барс» в Казани

Сегодня, 10 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 16-й минуте нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов забил первый гол. На 39-й минуте форвард «Северстали» Данил Веряев сравнял счёт. На 41-й минуте нападающий Иван Подшивалов вывел череповчан вперёд. На 45-й минуте защитник Томас Грегуар забросил третью шайбу гостей. На 48-й минуте форвард Илья Иванцов увеличил преимущество «Северстали» и установил окончательный счёт — 4:1.

Таким образом, череповецкий клуб одержал четвёртую победу подряд. На данный момент «Северсталь» располагается на третьей строчке Запада, набрав 18 очков в 14 играх. «Ак Барс» находится на шестом месте в турнирной та