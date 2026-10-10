Нападающий Денис Зернов прокомментировал первый матч за «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Денис Зернов оценил свой дебют за казанский клуб в матче с «Северсталью» (1:4). Форвард пополнил состав команды 7 октября.

– Какие эмоции от дебютного матча?

– Понятно, какие эмоции могут быть после поражения. Первую половину матча играли хорошо, потом пропустили ненужный гол. Всю игру нам это сломало.

– Эмоционально команда могла сломаться?

– Начали делать глупые ошибки. Из-за этого соперник нас наказывал.

– В вашем звене сегодня играли три номинальных центрфорвард