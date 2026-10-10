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Нападающий Денис Зернов прокомментировал первый матч за «Ак Барс»

Нападающий Денис Зернов прокомментировал первый матч за «Ак Барс»
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Нападающий «Ак Барса» Денис Зернов оценил свой дебют за казанский клуб в матче с «Северсталью» (1:4). Форвард пополнил состав команды 7 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Семёнов (Соколов, Терехов) – 15:26 (5x5)     1:1 Веряев (Думбадзе, Подшивалов) – 38:41 (5x5)     1:2 Подшивалов (Думбадзе, Веряев) – 40:17 (5x5)     1:3 Грегуар (Иванцов, Квочко) – 44:15 (5x4)     1:4 Иванцов (Скоренов, Калдис) – 47:59 (5x5)    

– Какие эмоции от дебютного матча?
– Понятно, какие эмоции могут быть после поражения. Первую половину матча играли хорошо, потом пропустили ненужный гол. Всю игру нам это сломало.

– Эмоционально команда могла сломаться?
– Начали делать глупые ошибки. Из-за этого соперник нас наказывал.

– В вашем звене сегодня играли три номинальных центрфорвард