Нападающий Денис Зернов прокомментировал первый матч за «Ак Барс»
Нападающий «Ак Барса» Денис Зернов оценил свой дебют за казанский клуб в матче с «Северсталью» (1:4). Форвард пополнил состав команды 7 октября.
– Какие эмоции от дебютного матча?
– Понятно, какие эмоции могут быть после поражения. Первую половину матча играли хорошо, потом пропустили ненужный гол. Всю игру нам это сломало.
– Эмоционально команда могла сломаться?
– Начали делать глупые ошибки. Из-за этого соперник нас наказывал.
– В вашем звене сегодня играли три номинальных центрфорвард