Нападающий Денис Зернов рассказал об адаптации в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Денис Зернов ответил на вопрос о своей адаптации в команде. 30-летний форвард пополнил состав казанского клуба 7 октября в результате обмена с ЦСКА.

– Как проходит адаптация в команде?

– Всё прошло быстро: заселился на базу, начал тренироваться и готовиться к играм.

– Какую роль вам отдают в новой команде?

– Общаемся с партнёрами, всё идёт постепенно, – передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Зернов – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» (2021) и «Металлурга» (2024). В КХЛ он также играл за «Ладу». В этом регулярном чемпионате нападающий набрал 5 (3+2) очков в девяти матчах.