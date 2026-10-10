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Нападающий Денис Зернов рассказал об адаптации в «Ак Барсе»

Нападающий Денис Зернов рассказал об адаптации в «Ак Барсе»
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Нападающий «Ак Барса» Денис Зернов ответил на вопрос о своей адаптации в команде. 30-летний форвард пополнил состав казанского клуба 7 октября в результате обмена с ЦСКА.

– Как проходит адаптация в команде?
– Всё прошло быстро: заселился на базу, начал тренироваться и готовиться к играм.

– Какую роль вам отдают в новой команде?
– Общаемся с партнёрами, всё идёт постепенно, – передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Зернов – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» (2021) и «Металлурга» (2024). В КХЛ он также играл за «Ладу». В этом регулярном чемпионате нападающий набрал 5 (3+2) очков в девяти матчах.

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