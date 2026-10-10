Бывший тренер клубов КХЛ Немировски возглавил «Брентфорд Титанс» из OHL

Бывший тренер клубов КХЛ Дэвид Немировски возглавил «Брентфорд Титанс» из хоккейной лиги Онтарио. Об этом сообщает пресс-служба канадской команды в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба «Брентфорд Титанс»

«Брентфорд Титанс» с гордостью представляют Дэвида Немировски в качестве нового главного тренера, обладающего обширным профессиональным тренерским опытом и твёрдой приверженностью развитию игроков.

Дэвид работал главным тренером в нескольких командах КХЛ, за время работы в «Торпедо» он был признан лучшим тренером года в КХЛ. В его подходе особое внимание уделяется владению шайбой, креативности и техничному атакующему хоккею, а также принятию разумных решений и укреплению уверенности игроков.

Дэвид выступал за «Оттаву 67» и «Сарнию Стинг», прежде чем начать профессиональную игровую карьеру, длившуюся почти два 10-летия, включая выступления за «Флориду Пантерз» из НХЛ и клубы по всей Европе и КХЛ.

Пройдя путь от юниорского хоккея, Дэвид привнесёт в нашу команду ценный опыт и лидерство. Мы рады, что он будет помогать нашим игрокам развиваться и стремиться к следующему уровню.

Добро пожаловать, тренер Немировски!» — говорится в сообщении клуба.