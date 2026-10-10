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Форвард «Филадельфии» Гребёнкин выбыл на четыре месяца после операции на спине

Форвард «Филадельфии» Гребёнкин выбыл на четыре месяца после операции на спине
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин успешно перенёс операцию на спине и выбыл минимум на четыре месяца. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Напомним, форвард получил травму верхней части тела в марте, с тех пор он не выходил на лёд.

В минувшее межсезонье 23-летний россиянин подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года, а средняя зарплата хоккеиста составит $ 1,1 млн за сезон.

В сезоне-2025/2026 Никита провёл 55 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «-10». Гребёнкин был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

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