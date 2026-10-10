Бывшая хоккеистка Юлия Карпова умерла в возрасте 42 лет

Бывшая капитан женского хоккейного клуба «Агидель» Юлия Карпова умерла на 43-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды в телеграм-канале. Экс-хоккеистка продолжительное время боролась с онкологическим заболеванием.

Юлия выступала за московский «Спартак», нижегородский «СКИФ», екатеринбургское и санкт-петербургское «Динамо». Она становилась чемпионкой России, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов страны, серебряным призёром Кубка европейских чемпионов. После завершения игровой карьеры Карпова работала в тренерском штабе «Динамо» Санкт-Петербург. Юлия — внучка заслуженного тренера СССР Николая Карпова.