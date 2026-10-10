Ротенберг поддержал вратаря «Рейнджерс» Шестёркина на фоне травмы

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг отреагировал на травму голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Ранее стало известно, что вратарь выбыл до конца сезона.

«Хочу поддержать Игоря Шестёркина, который из-за травмы выбыл до конца сезона НХЛ. Получить такое повреждение в самом начале сезона – тяжёлое испытание.

По совместной работе в СКА и сборной хорошо знаю характер Игоря, его трудолюбие и стойкость. Верю, что эти качества помогут ему пройти непростой период восстановления.

Игорь, сейчас главное — здоровье. Желаю тебе сил, терпения и полноценного восстановления. Мы с тобой и очень ждём твоего возвращения на лёд!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

30-летний россиянин травмировался в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3). Голкипер получил повреждение, ударившись правой ногой о штангу и не смог продолжить игру.