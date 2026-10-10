Артюхин: Овечкин не променяет «Динамо» на «Шанхай», но мы всегда ждём его в гости

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин уверен, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выберет московское «Динамо», если решит продолжить карьеру в КХЛ.

«У Саши великолепная карьера в НХЛ. Желаю ему в первую очередь крепкого здоровья. Пусть он побьёт все рекорды, какие захочет, и вернётся к нам. Для наших болельщиков это будет грандиозное событие, потому что мы сможем увидеть его на льду.

Надеюсь, что он ещё порадует нас и сыграет в КХЛ. Саша не променяет «Динамо» на «Шанхай», но мы всегда ждём его в гости», — приводит слова Артюхина Metaratings.

Напомним, ранее 41-летний нападающий объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ.