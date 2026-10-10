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40-летний Куик может возобновить карьеру после травмы Шестёркина — ESPN

40-летний Куик может возобновить карьеру после травмы Шестёркина — ESPN
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40-летний Джонатан Куик может рассмотреть возможность возобновления карьеры после травмы вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, сообщает ESPN. Ранее стало известно, что российский голкипер выбыл до конца сезона.

На данный момент Куик занимает должность директора по развитию вратарей в нью-йоркском клубе. По информации источника, американец твёрд в своём решении завершить карьеру, но если «Рейнджерс» попросят Джонатана сыграть в этом сезоне, такой вариант вполне возможен.

Куик провёл три сезона в «Нью-Йорк Рейнджерс» перед завершением карьеры. В прошлом сезоне он сыграл 25 матчей за клуб в регулярном чемпионате НХЛ при коэффициенте надёжности 3,09 и 89,1% отражённых бросков.

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