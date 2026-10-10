«Лос-Анджелес» поместил Цуккарелло и Тюркотта в список травмированных

«Лос-Анджелес Кингз» поместил нападающих Алекса Тюркотта и Матса Цуккарелло в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Хоккеисты пропустят как минимум ближайшие семь дней.

25-летний Тюркотт набрал 1 (0+1) очко в трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ. 39-летний Цуккарелло также записал на свой счёт одну результативную передачу в трёх играх текущего сезона.

«Кингз» потерпели три поражения в трёх матчах на старте регулярки. Ближайшую игру команда проведёт в ночь на 11 октября с «Вегас Голден Найтс». Игра начнётся в 5:00 мск.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 10 апреля 2027 года. Плей-офф начнётся в апреле 2027-го и завершится финальной серией в июне 2027 года.