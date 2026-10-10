Ставший основным после травмы Шестёркина вратарь «Рейнджерс» отреагировал на травму Игоря

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Дилан Гаранд назвал российского голкипера Игоря Шестёркина лучшим игроком команды, а также посочувствовал ему в связи с травмой. Гаранд также поделился мыслями о предоставленной ему возможности.

«Очень готов. Думаю, у меня есть некоторая обида из-за моего прошлого опыта. Я очень рад этой возможности сразиться за ребят. Определённо чувствую себя готовым», — приводит слова Гаранда журналист Винс Меркольяно в социальной сети Х.

Напомним, россиянин травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3). Игорь получил повреждение, ударившись правой ногой о штангу, и не смог продолжить игру.