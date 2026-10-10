В «Сиэтле» рассказали о тяжёлой и необычной травме форварда Джейкоба Мелансона

Пресс-служба «Сиэтл Кракен» в социальной сети Х сообщила подробности травмы нападающего команды Джейкоба Мелансона.

«Во время первой игры «Сиэтла» 1 октября в Калгари Джейкоб Мелансон получил травму верхней части тела, которая позже была диагностирована как гематома переднего срединного отдела с псевдоаневризмой сосудов. Организация хотела бы поблагодарить медицинские бригады в Альберте за помощь в лечении Джейкоба.

Учитывая его уникальную травму, Джейкоб будет продолжать находиться под пристальным наблюдением и контролем медицинского персонала в Сиэтле на протяжении всего процесса восстановления для постепенного возвращения к хоккею», — говорится в заявлении клуба.