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Результаты матчей КХЛ на 10 октября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 10 октября 2026 года
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Сегодня, 10 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 10 октября 2026 года:

«Адмирал» – «Лада» — 4:3 ОТ;
«Трактор» – «Сибирь» — 1:2;
«Барыс» – «Авангард» — 5:1;
«Локомотив» – «Динамо» Мн — 6:1;
«Ак Барс» – «Северсталь» — 1:4.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 22 очками после 14 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 23 очка в 15 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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