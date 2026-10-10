Результаты матчей КХЛ на 10 октября 2026 года

Сегодня, 10 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 10 октября 2026 года:

«Адмирал» – «Лада» — 4:3 ОТ;

«Трактор» – «Сибирь» — 1:2;

«Барыс» – «Авангард» — 5:1;

«Локомотив» – «Динамо» Мн — 6:1;

«Ак Барс» – «Северсталь» — 1:4.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 22 очками после 14 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 23 очка в 15 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.