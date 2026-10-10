Результаты матчей ВХЛ на 10 октября 2026 года

Сегодня, 10 октября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 10 октября 2026 года:

ХК «Норильск» — «Торос» — 5:3;

ЦСК ВВС — «Динамо» СПб — 3:5;

«Барс» — «Химик» — 2:1;

АКМ — «Южный Урал» — 3:0;

«Нефтяник» — «Звезда» — 3:5;

«Рязань-ВДВ» — «Магнитка» — 4:3 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 20 очков в 14 матчах. Второе место занимает «Буран» с 19 очками после 12 встреч. Тройку замыкает АКМ (19 очков в 13 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.