Тренер «Вашингтона» прокомментировал упущенные моменты Овечкина в матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об упущенных моментах российского нападающего Александра Овечкине в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).

«Овечкин в начале матча получил неожиданный шанс… Немного подправил шайбу на пятаке и задел её. Очевидно, был ещё момент с броском в касание. Так что, на мой взгляд, в целом вчера их звено со Строумом и Бовилье сыграло довольно хорошо», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Ранее сообщалось, что Овечкин в четвёртый раз в карьере не смог отличиться в первых четырёх матчах сезона НХЛ.

В четырёх играх текущего сезона на счету 41‑летнего форварда одна результативная передача. В сезонах-2012/2013, 2023/2024, 2025/2026 Овечкин прерывал серию в пятых матчах.